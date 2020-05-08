شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤيد مراجعة تقودها منظمة الصحة بشأن الاستجابة العالمية لـ«كوفيد-19" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّدت الصين، الجمعة، أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء (كوفيد-19)، بعدما واجهت ضغوطاً من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، للصحفيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم «بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع»، و«في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء»، وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادانوم جبريسوس.

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