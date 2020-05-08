مضادات التخثر تمنح مرضى «كورونا» فرصة البقاء على قيد الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



كشفت دراسة جديدة من مركز جبل سيناء الصحي في أمريكا، أن مميعات الدم يمكن أن تحسن من احتمالات البقاء على قيد الحياة لمرضى فيروس كورونا في المستشفيات، بنسبة تصل إلى 50٪.

وقارن الباحثون الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في المستشفيات، والذين تم علاجهم بمميعات الدم، مع أولئك الذين لم يتناولون مميعات الدم، حيث كان لدى المرضى الذين يتناولون مضادات التخثر معدلات بقاء أفضل من أولئك الذين لا يتناولون الأدوية داخل وخارج العناية المركزة.

وأظهرت النتائج أن الذين تناول مميعات الدم ماتوا بعد 21 يوماً، وذلك بنسبة 29% في المستشفى مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا الدواء وماتوا بعد نحو 14 يوماً بنسبة 62.7%.

وقال الدكتور جيريش نادكارني، أستاذ مساعد في الطب وأمراض الكلى من مركز جبل سيناء الطبي: سجلت الجلطات الدموية في مرضى كورونا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث ستسهم هذه الدراسة في الحد من عدد الوفيات.

وأشارت دراسة منفصلة أجراها علماء من هولندا وفرنسا أن ما يصل إلى ثلث مرضى كورونا يعانون انسداداً رئوياً، ينتج معظمه عن انتقال جلطات الدم إلى الرئتين، وهو ما يتسبب في انسداد الشرايين.