عــدد جـديـــد مـــن «الشــارقـــة الثقــافيــــة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

صدر العدد (34) من مجلة الشارقة الثقافية، و جاءت الافتتاحية بعنوان «نحو أنسنة الثقافة والفنون» مؤكدة الرهان على الثقافة الراقية في تغيير أنماط الحياة وإصلاح العطب إن وجد، ثقافة تعطي الإنسان قيمته ومنزلته وحقه في الحياة دون المساس بحريته وأحلامه، كما دعت كل مبدعي العالم وشعرائه ومفكريه وفنانيه إلى أن يضيئوا الطريق أمام شعوبهم بمصابيح الحب والجمال والنبل.

وفي العدد تناول يقظان مصطفى أهم مراحل تاريخ النظرية الموسيقية العربية وتأثيرها في الغرب، وتوقف أحمد عبدالرازق عند الرازي وابن سينا وأثرهما في الطب الحديث، فيما كتب عامر الدبك عن الموصل التي تعد مدينة التواصل والتنوع الثقافي وتنعم بعطف نهر دجلة، وقدم عادل بوبرطخ إطلالة على مدينة جيجل التي أسسها الفينيقيون في القرن العاشر قبل الميلاد، بينما احتفى عمر إبراهيم محمد ببهية الأماكن وزهرة المدائن.. القدس مدينة السلام ومكانتها المميزة عبر التاريخ، وتناولت سوسن كامل رحلة ابن جبير من مغرب الوطن إلى مشرقه.

أما في باب «أدب وأدباء» فرصد أحمد أبوزيد رحلة الأدب العربي نحو العالمية، ما لها وما عليها، وتناولت د.بهيجة إدلبي تجربة عبد الحكيم قاسم الروائية ولغته المشحونة بحفيف الصوفي، وأجرى عبدالرزاق الربيعي حواراً مع الشاعر عياش يحياوي قبل رحيله في فبراير الماضي بعنوان: «شاعر ومثقف جزائري أحب الإمارات»، وقدم د.سعيد عبيدي مداخلة حول «الأنا» والفخر بالذات في شعر المتنبي، وحاور خليل الجيزاوي الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، فيما قدمت د.اعتدال عثمان دراسة في رواية «تاريخ العيون المطفأة» للروائي نبيل سليمان الذي يرتكن فيها إلى عالم متخيّل مرجعيته الواقع، أما فدوى العبود، فشاركت بقراءة في رواية «ألعاب العمر المتقدم» للكاتب لويس لانديرو.

وفي باب «تحت دائرة الضوء» قراءات وإصدارات: قراءة في فلسفة رونالد دوركين الاجتماعية- بقلم سعاد سعيد نوح، محاضرات عن مسرحيات شوقي، حياته وشعره- بقلم نجلاء مأمون، مسرح فرسان التحدي- بقلم أبرار الآغا، كتاب «فريد شوقي وحش الشاشة..ملحمة السينما المصرية» للكاتبة والناقدة السينمائية د. أمل الجمل.