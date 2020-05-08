أحمد أمين المدني.. نورس مهاجر في «العويس الثقافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حلقة نقاشية افتراضية عن الشاعر الراحل أحمد أمين المدني (1931 1995).

شارك في الحلقة كل من: بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم والدكتورة مريم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة والشاعر والباحث إبراهيم الهاشمي، وقدم خلالها الدكتور شهاب غانم مداخلة نقدية عن معرفته بالشاعر، وقدم عبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة شهادة شخصية تطرقت إلى علاقته بالشاعر الراحل والتي تعود إلى مرحلة ثمانينات القرن الماضي، حيث عمل المدني في الصحافة المكتوبة.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى حياة وشعر المدني من خلال كتابي «غربة المدني» للدكتورة مريم الهاشمي، وهو دراسة تحليلية عن ظاهرة الاغتراب في شعر المدني ، حيث بينت الهاشمي مفهوم الاغتراب في قصائد المدني وقدمت نماذج تطبيقية عن الاغتراب في الأدب.

بينما قدم الدكتور هيثم يحيى الخواجة مؤلف كتاب «النورس المهاجر» إضاءة على أحد أهم الرموز الشعرية في دولة الإمارات، فالمدني من الإماراتيين القلائل الذين برزوا في ستينات القرن الماضي وهم يقرضون شعراً يحمل سمات مميزة، في الوقت الذي كانت فيه القصيدة الاتباعية هي السائدة وكان التعلق بها مطلقاً في تلك الفترة.

وألقى بلال البدور الضوء على جوانب حياتية من سيرة الشاعر الراحل لخصت محطات مهمة من حياته منذ ولادته في دبي العام 1931 ومن ثم ذهابه للعراق مروراً بالكويت وعودته إلى الإمارات وكذلك رحلته إلى المملكة المتحدة للتحصيل العلمي، وعرج البدور على بعض المهن التي مارسها والصداقات التي كونها والكتب التي أصدرها خلال مسيرته.

وبدوره تحدث إبراهيم الهاشمي عن السيرة العلمية للمدني والألقاب التي تحصل عليها ومن خلال معرفة شخصية بالشاعر ومحيطه العائلي لخص الهاشمي محطات من سيرته المهنية حيث كتب في العشرات من الصحف المحلية والعربية والقيم التي آمن بها ودافع عنها.