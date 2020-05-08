الإمارات ترحب بالحكومة الجديدة في العراق

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ابوظبي: رحبت الإمارات الجمعة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن تلبي "" تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية". ونقل بيان صادر عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تمنياته " بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي". وحصلت حكومة الكاظمي ليل الأربعاء على ثقة البرلمان العراقي، بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف أعمال.

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