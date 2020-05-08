دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا بأكثر من عشرة آلاف لليوم السادس

موسكو (رويترز) - قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا يوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187859 مصابا.

وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من عشرة آلاف لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل يوم الخميس وبلغ 11231 حالة جديدة.

كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)