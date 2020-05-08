دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماليزيا تسجل 68 حالة إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات كوالالمبور (رويترز) - سجلت سلطات الصحة في ماليزيا يوم الجمعة 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة. ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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