دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بانكوك (رويترز) - أعلنت تايلاند يوم الجمعة عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3000 إصابة.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن ثلاثة من الحالات الجديدة من إقليم يالا في جنوب تايلاند. والحالات الخمس الأخرى هي لمهاجرين محتجزين في مركز للهجرة في إقليم سونجكلا في جنوب البلاد.

وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)