دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك وغوغل يُخيران موظفيهما العمل من المكتب أو المنزل حتى نهاية 2020

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن شركتي فيسبوك وغوغل الأمريكيتين منحتا موظفيهما حرية الاختيار للعمل من المكتب أو المنزل حسب إمكانيات ورغبة كل موظف حتى نهاية العام الجاري 2020.

فيسبوك تطرح مميزات جديدة لمساعدة المتواجدين في الحظر الصحي بسبب كورونا alqiyady 1 فيسبوك تطرح مميزات جديدة لمساعدة المتواجدين في الحظر الصحي بسبب كورونا

شاهد أيضاً: فيسبوك تطرح مميزات جديدة لمساعدة المتواجدين في الحظر الصحي بسبب كورونا

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد خلاله الشركتان لعودة موظفيهما للعمل ـ حسب خيار كل منهم ـ ؛ حيث سبق وأعلنت شركة غوغل أنها ستستمح لموظفيها العودة للمكاتب بداية من 1 يونيو المقبل قبل أن تُمدد العمل من المنزل لمدة 7 أشهر أخرى مع تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 عالميًا.

ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، أوضح أن الموظفين الذين يحتاجون العودة إلى المكتب سيتمكنون من ذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل مع تطبيق إجراءات أمان محسنة، مضيفاً:"غالبية الموظفين الذين يمكنهم أداء وظائفهم من المنزل سيكونون قادرين على القيام بذلك حتى نهاية عام 2020".

ومن جانبها أشار المتحدثة باسم شركة فيسبوك، إلى إنهم اخبروا موظفيهم أن أي شخص يمكنه العمل عن بعد يمكنه الاستمرار في ذلك حتى نهاية العام الجاري 2020، حيث سبق وأعطوا موظفيهم مكافأة قدرها 1000 دولار؛ لمساعدتهم على إنشاء مكاتب منزلية أو الإنفاق على رعاية الأطفال في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ماسنجر messenger يطرح هذا التحديث لمكافحة فيروس كورونا alqiyady 1 ماسنجر messenger يطرح هذا التحديث لمكافحة فيروس كورونا

Advertisements

شاهد أيضاً: ماسنجر messenger يطرح هذا التحديث لمكافحة فيروس كورونا

فيروس كورونا في العالم

وتُشير أحدث الإحصائيات إلى أن هناك 3.934.813 مصاب حول العالم بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19؛ حيث تعافى 1.350.951 بينما توفي 271.095 شخص.المزيد:

صور أكثر 10 علامات تجارية للسيارات بحثاً على غوغل

فيديو أغرب 10 صور التقطتها خرائط غوغل للشوارع

أكثر 10 كلمات يبحث عنها العرب على محرك غوغل: أغلبها مشترك بين البلدان!

بالصور: استكشف مقر شركة فيسبوك من الداخل... فخامة تفوق التوقعات

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي