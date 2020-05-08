الحريري: لست نادما على مقاطعة اجتماع بعبدا

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قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه "لن يندم" على مقاطعة الاجتماع المالي في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة متابعة البحث مع صندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح الحريري للصحفيين، أن "ما حصل في قصر بعبدا لم يكن مفيدا، وكل شخص هو حر بموقفه السياسي، وأنا لدي قناعة بأن الأمور لا تعالج هكذا"، مؤكدا أنه "إذا كان المطلوب إجماع وطني على الخطة، فكيف نعمل على تهديم النظام الاقتصادي؟".

وأضاف الحريري: "نحن بحاجة للمجتمع العربي والدولي ونقوم بهدم القطاع المصرفي والدولة مدينة بـ90 مليار، ولكنهم يريدون تحميل المصارف ومصرف لبنان المسؤولية"، مشيرا إلى أنه "لن أذهب إلى بعبدا وليس هناك من وساطات والخطة تصف الوضع، لكن الحلول تأتي عبر صندوق النقد".

وتابع المسؤول اللبناني السابق قائلا: "الناس تريد أفعالا لا أقوالا، أما استمرار النقاش في بعبدا فهو التفاف على الطائف، ويجب أن تناقش بمجلس النواب.. عندما حضرنا حوارات في بعبدا كنا هناك لمواجهة الفتنة".

وأكد الحريري، أنه "مستعد للمحاسبة، ولكن غيري ليس مستعدا ليتحاسب عن شيء".