داخلية غزة تعلن عن آلية تسجيل للفلسطينيين العالقين في مصر

دعت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة الفلسطينيين العالقين في مصر، إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط إلكتروني لتسهيل دخولهم عبر معبر رفح خلال الأيام القادمة.
وأبلغت الهيئة العالقين بأن تسجيل البيانات يجب أن يلبي الشروط والملاحظات الآتية:
1. ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل، ومراعاة الدقة في البيانات، حرصا على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.
2. رابط التسجيل سيبقى مفعلا على الدوام خلال المرحلة المقبلة، لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع مستقبلا.
3. معبر رفح سيبقى مغلقا في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة، لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم، كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.
4. سيخضع جميع العائدين إلى غزة للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.
المصدر: RT
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