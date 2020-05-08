شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للأخوة الإنسانية" تدعو العالم للصلاة والدعاء يوم 14 مايو لتجاوز "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية القيادات الدينية والمواطنين حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو الجارى لتجاوز جائحة كورونا المستجد.

وقالت اللجنة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- "يواجه عالمنا اليوم خطرا داهما يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم، بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، وإننا إذ نؤكد إيماننا بأهمية دور الطب والبحث العلمى فى التصدى لهذا الوباء، فإننا لا ننسى أيضا أن نتوجه إلى الله الخالق فى هذه الأزمة الكبيرة، ولذا فإننا ندعو كل الناس، فى جميع أنحاء العالم، أن يتوجهوا إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء، كل فرد فى مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه، من أجل أن يرفع الله هذا الوباء".

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تأتى الدعوة تحقيقا لأهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التى تدعو الجميع للوقوف بجانب بعضهم البعض وأن يتركوا الخلافات جانبا وأن يتحد الجميع ويقف الكل عند مسؤولياته، لأن هذا الفيروس هو العدو الأول والحقيقى للبشرية فى هذا الزمن .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أنه فى ظل هذه الأزمة العالمية ربما تكون الجائحة قوية للدرجة التى تسبب بها هذه الخسائر الفادحة فى الأرواح والاقتصاد لكنها ليست أقوى من إيماننا بالله، وقال "سوف نبتهل إلى الله من أجل الإنسانية، وسنرفع أكف الضراعة لينقذنا من هذا الوباء، وواثقون فى أن الله سيشملنا برحمته ورعايته، داعيا كل المنتسبين لجامعة الأزهر العريقة أن ينضموا لهذه المبادرة الإنسانية الرائدة".