شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: فرض الحظر الشامل بداية من الأحد المقبل حتى30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو الجارىالساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو، وفق القبس الكويتية.

وسجلت البلاد اليوم الجمعة 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

بالتوازى حرصت الكويت على إجلاء جميع مواطنيها الراغبين فى العودة لوطنهم، حيث أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن إجمالى عدد المواطنين الكويتيين العائدين وفق عملية العودة الشاملة، التى تمت على أربع مراحل خلال فترة من 19 أبريل الماضى إلى يوم أمس الأربعاء، بلغ 29 ألفا و168مواطنا ومواطنة.

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وقال رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين الكويتيين سعد العتيبى - فى مؤتمر صحفي، للاعلان عن التقرير الختامى للخطة الشاملة للعودة اليوم - إن عدد المواطنين المسجلين فى منصة (معاكم) التى أطلقتها وزارة الخارجية الكويتية بلغ 42 ألفا و584 مواطنا ومواطنة، فى حين بلغ عدد الذين أبدوا الرغبة فى العودة 35 ألفا و848 مواطنا ومواطنة.

وأوضح أنه تم نقل 81.37% من المواطنين الكويتيين الذى أبدوا رغبتهم فى العودة، فى حين لم يلتحق ما نسبته 18.63% من المواطنين بالخطة؛ وذلك لأسباب خاصة بهم، منها تغيير رغبتهم فى العودة، أو عدم استكمال علاجهم بعد.

وأشار الى أن إجمالى عدد الركاب فى المرحلة الأولى التى استمرت من 19 إلى 21 أبريل الماضي، بلغ 9267 راكبا وراكبة من 16 وجهة حول العالم، شملت كل من الرياض والدمام وجدة وأبوظبى ودبى والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول وأنقرة ولندن وجنيف وباريس.