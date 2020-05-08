شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات و641 إصابة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 641 حالة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات، فى حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان اليوم الجمعة - إنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة 91 حالة، منها 52 حالة مستقرة، و 39 حالة حرجة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المجموع الكلى لمن أنهوا فترة الحجر الصحى المؤسسى الإلزامى خلال ال24 ساعة الماضية، بلغ 180 حالة؛ وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما فى الحجر المنزلى الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

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وفيما يخص مجموع عدد المسحات المخبرية، والتى أجريت خلال المراحل الأربع للخطة الشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج، قال السند إنها بلغت 29 ألفا و164 مسحة مخبرية، فيما تقوم وزارة الصحة الكويتية بعمل مسحات مخبرية، ضمن خطتها الوقائية بمعدل 3000 مسحة بشكل يومي.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، التى تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.