بعد 24 ساعة من نيله الثقة.. الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة السعودية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



تلقى رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعوة لزيارة السعودية وجهها له ولي العهد محمد بن سلمان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي قدم خلالها بن سلمان التهنئة للكاظمي بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة ثقة البرلمان، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



ونقل بن سلمان "تهاني خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين"، مؤكدا أن "للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة"، وفق البيان.



وذكر البيان أن "ابن سلمان قدم دعوة إلى السيد الكاظمي لزيارة المملكة".



من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن "حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين".



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وهذه أول دعوة يتلقاها الكاظمي لزيارة خارجية منذ منح البرلمان الثقة لحكومته غير مكتملة الأركان، فجر الخميس.



وصوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط والخارجية.



وفي بيان منفصل، ذكر مكتب الكاظمي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، قدّم خلاله التهاني بالحصول على ثقة البرلمان.



وتمنى الصباح، وفق البيان، للكاظمي التوفيق في "مهامه بقيادة العراق وتجاوز أزمة كورونا والتهديدات الإرهابية والاقتصادية، وتعزيز دور العراق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".



بدوره، أعرب الكاظمي عن "رغبته بتقوية العلاقة بين البلدين الشقيقين على أسس الأخوة والمصالح المشتركة والخطوات الجادة".



وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.