مساعدات "تيكا" التركية في تونس تشمل عمال دول إفريقية

تونس/شيماء المناعي/ الخليج 365

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الجمعة، مساعدات غذائية لعمال أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، مقيمين في تونس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المساعدات التي شملت 100 شخص، تضمنت مواد غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيت والحليب والدقيق والطماطم المعلب ومواد تنظيف.

وأعربت رئيسة بلدية "سكرة"، فيروز بن جمعة، التي شاركت في توزيع المساعدات الذي جرى في بلديتها بمحافظة أريانة (شمال غرب)، عن شكرها لتركيا على هذه المساعدات.

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وقالت بن جمعة، للأناضول: "أثمن هذه المبادرة التضامنية لوكالة تيكا التركية".

وأشارت إلى أن الأفارقة المقيمين في تونس "سينتفعون بالمساعدات التي يحتاجونها" في ظل تواصل جائحة كورونا في البلاد.

وحتى الخميس، سجلت تونس 1026 إصابة بكورونا منها 44 حالة وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب أرقام رسمية، فإن 7 آلاف مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يقيمون في تونس من أجل العمل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.