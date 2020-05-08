"ي ب ك" الإرهابية تواصل حفر الأنفاق قرب الحدود السورية التركية

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

تواصل منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حفر الأنفاق في مناطق سيطرتها قرب الحدود التركية، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن عناصر المنظمة عادوا مؤخرا، إلى حفر الأنفاق قرب الحدود مع تركيا بعد أن انخفض مستوى العمل فيها جزئيا إثر عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المنظمة الإرهابية تقوم حالياً بحفر الأنفاق شمالي وغربي مدينة القامشلي (شمال شرق).

وذكرت أن عناصر المنظمة أغلقوا الخميس، الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودا لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال الحفر.

وأشارت أن حفر الأنفاق يتواصل كذلك في محيط مدينة كوباني بمحافظة حلب (شمال غرب)، إضافة إلى أن عناصر المنظمة يعملون على زراعة ألغام في القرى المحيطة بالمدينة.

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ولفتت المصادر أن عمليات الحفر الجديدة تهدف لتوسيع شبكة الأنفاق الموجودة في مناطق سيطرة المنظمة الإرهابية التي بدأت بحفرها منذ سنوات.

يأتي ذلك على الرغم من الاتفاقات التي عقدتها تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة والقاضية بانسحاب عناصر المنظمة حتى مسافة 32 كيلو متر من الحدود.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.