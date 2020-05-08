تقرير: مقتل 855 من الكوادر الطبية في سوريا منذ 2011

إسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365

وثق تقرير حقوقي مقتل 855 من الكوادر الطبية في سوريا، منذ العام 2011، غالبيتهم العظمى على يد قوات النظام السوري وحلفائه.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، يوثق الانتهاكات بحق الكوادر الطبية في سوريا خلال الفترة منذ مارس/ آذار 2011 حتى مايو/ أيار 2020.

وذكر التقرير، أن "قوات النظام السوري المؤلفة من الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية، قتلت 669 من الكوادر الطبية بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب".

وأشار أن 68 من الكوادر الطبية قتلوا على يد القوات الروسية، و40 قتلهم تنظيم "داعش"، و8 منظمة "ي ب ك" الإرهابية بينهم 1 تحت التعذيب، فيما لقي 13 مصرعهم على يد قوات التحالف الدولي.

وبحسب التقرير، فإن 57 من الكوادر الطبية قتلوا بينهم اثنان تحت التعذيب، على يد جهات أخرى (لم يحددها)، خلال الفترة ذاتها.

وذكر أن نحو 3 آلاف و353 من الكوادر الطبية معتقلين أو مخفيين قسرا، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية عن 3 آلاف و327 شخصاً منهم.

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فيما يتحمل "داعش" المسؤولية عن 5 منهم، ومنظمة "ي ب ك" عن 13، وجهات أخرى عن 8.

ووثقت الشبكة 860 حادث اعتداء على منشآت طبية خلال الفترة ذاتها، نفذت قوات النظام 541 حادثا منها، فيما ارتكبت القوات الروسية 204 اعتداءات، و"داعش" 19، و"ي ب ك" 4، والتحالف الدولي 16 اعتداء.

وتتحمل جهات أخرى، لم يسمها التقرير، المسؤولية عن 76 حادثا.

وأشار التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن أكثر من 90 بالمائة من الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.

ولفت إلى أنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا.

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