إسرائيل تشدد على أهمية الوجود الأمريكي في سيناء

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

شددت إسرائيل الجمعة على أهمية الوجود الأمريكي في قوات حفظ السلام الدولية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء المصرية.

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتايتتس لإذاعة تل ابيب (غير حكومية) تعقيبا على تقارير صحفية تحدثت عن عزم الولايات المتحدة خفض وجودها في قوات حفظ السلام في سيناء.

وقال شتايتتس إن "هذا الموضوع سيتم بحثه بيننا وبين الأمريكيين".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الخميس أن واشنطن قد تخفض مشاركتها بقوات حفظ السلام في سيناء.

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وتأسست قوات حفظ السلام الدولية في سيناء في العام 1982 إثر اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر حيث تتكون من مراقبين من 12 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول قوات حفظ السلام الدولية في سيناء على موقعها الإلكتروني، إنه بحلول العام الجاري 2020 وصل عدد قواتها 1156 شخصا بينهم 454 أمريكيا.

ولم تتضح أسباب دراسة الولايات المتحدة الأمريكية خفض قواتها في سيناء.

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