شددت إسرائيل الجمعة على أهمية الوجود الأمريكي في قوات حفظ السلام الدولية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء المصرية.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتايتتس لإذاعة تل ابيب (غير حكومية) تعقيبا على تقارير صحفية تحدثت عن عزم الولايات المتحدة خفض وجودها في قوات حفظ السلام في سيناء.
وقال شتايتتس إن "هذا الموضوع سيتم بحثه بيننا وبين الأمريكيين".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الخميس أن واشنطن قد تخفض مشاركتها بقوات حفظ السلام في سيناء.
وتأسست قوات حفظ السلام الدولية في سيناء في العام 1982 إثر اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر حيث تتكون من مراقبين من 12 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقول قوات حفظ السلام الدولية في سيناء على موقعها الإلكتروني، إنه بحلول العام الجاري 2020 وصل عدد قواتها 1156 شخصا بينهم 454 أمريكيا.
ولم تتضح أسباب دراسة الولايات المتحدة الأمريكية خفض قواتها في سيناء.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تشدد على أهمية الوجود الأمريكي في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.