مصري الجنسية.. وفاة أول طبيب في الكويت مصابا بكورونا

الكويت/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الجمعة، وفاة أول طبيب في البلاد بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية (خاصة) عن الوزير الصباح نعيه الطبيب الذي يحمل الجنسية المصرية بالقول: "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، متأثرا بمضاعفات كورونا".

وأوضحت الصحيفة أن مخيمر (62 عاما) كان يعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة في الكويت منذ أكثر من 20 عاما.

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ولفتت إلى أن الطبيب المصري كان يعمل في الصفوف الأمامية، قبل إصابته بكورونا ونقله إلى العناية المركزة.

وحتى الجمعة، سجلت الكويت 6567 إصابة بكورونا، منها 44 وفاة.



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