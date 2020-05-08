شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1701 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات وتعافي 1322 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت في كافة المناطق.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 13% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 87% حالات سجلت فيما بين الذكور”.

وأضاف: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 4% حالات سجلت في أطفال، و 93% حالات سجلت في البالغين، فيما 3% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا”.

وأوضح “متحدث الصحة”، أن “22% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 78% من الحالات”.

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وأشار إلى أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها مستقرة، بينما منها 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأكد “العبد العالي”، أنه “بحمد الله تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 9120 حالة”.

ولفت “متحدث الصحة”، إلى أنه “تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 229 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.

وبيَّن أن “نسبة الفحوص التي تُظهر إيجابية الإصابة هي محدودة في المملكة ما بين 8-10% من إجمالي الفحوص، فهذا يدل على أن مستوى الفحوص مقارنة بنسبة انتشار الفيروس لاتزال قادرة على الرصد”.

وختم “متحدث الصحة”، بقوله: “الجائحة مستمرة، والانتشار موجود، فلا تتهاون في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والفحص الموسع هو فحص مبكر يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات”.