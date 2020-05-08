شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العثور على «مفقود وادي الدواسر» المُتغيب منذ 8 رمضان.. والكشف عن مصيره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جمعية “عون” للبحث والإنقاذ، أنها عثرت على مفقود وادي الدواسر محمد بن مغيب الدوسري أمس الخميس 14 رمضان؛ متوفيًا في مكان شديد الوعورة وسط جبال المحتجبة شمال غرب وادي الدواسر.

وبحسب “عكاظ”، فإن “الدوسري” تغيب عن منزله منذ يوم الجمعة 8 رمضان، ليقوم بعدها عدد من أفراد أسرته بالبحث عنه وطلب المساعدة من جمعية عون للبحث والإنقاذ.

وقال المتحدث باسم الجمعية معاذ بن عبدالله الخنيني: إنه بعد دراسة الحالة من قبل إدارة إقرار المشاركات في الجمعية تم اعتماد المشاركة وتعميمها على أعضاء الجمعية في محافظة وادي الدواسر.

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وأشار “الخنيني” إلى أنه وبعد التقصي عن المفقود اتضح من خلال إحداثيات آخر برج اتصل به باتجاه شمال غرب وادي الدواسر على طريق وادي رنية بمواقع برية شديدة الوعورة.

وأضاف: “فقامت الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء في وادي الدواسر؛ حيث تواجد للمشاركة 100 سيارة مجهزة و3 طائرات شراعية”.

وختم المتحدث بقوله: “استمر البحث عن المفقود لمدة 4 أيام متواصلة، وفي يوم الخميس 14 رمضان تم العثور عليه وقد فارق الحياة في مكان شديد الوعورة وسط جبال المحتجبة شمال غرب وادي الدواسر”.