حملة في البحرين تجمع 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

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"الخليج 365" من المنامة: تمكنت حملة شعبية أطلِقت في البحرين، تحت عنوان "فينا خير" لدعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، من جمع 100 مليون دولار أميركي في أقل من اسبوعين، وذلك بحسب بيان للحملة تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه.

وفتحت الحملة باب التبرع أمام كافة المؤسسات والأفراد الراغبين في المساهمة المالية، وذلك استجابة لطلبات المؤسسات والأفراد بخصوص التبرع في الحملة.

وحسب البيان، نجحت الحملة في جمع 37.77 مليون دينار بحريني (نحو 100 مليون دولار أميركي) خلال 14 يوماً فقط منذ إطلاقها بحسب ما أعلنته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين.

وأشارت المؤسسة إلى ان مساهمات مؤسسات الدولة والمواطنين والمقيمين والشركات والبنوك والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ساعدت على جمع هذا المبلغ خلال فترة قياسية الأمر الذي عكس التلاحم الكبير والتجاوب السريع من كافة فئات المجتمع بمملكة البحرين.

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وقال مصطفى السيد، الأمين العام بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية: "نتائج الحملة تؤكد بكل فخر مساهمة ودعم كافة افراد ومؤسسات المجتمع في حملتنا الوطنية ونقدر لهم سرعة استجابتهم في تلبية نداء الوطن، الأمر الذي يعكس تكاتف القيادة والشعب وكل من يعيش على أرض البحرين حيث قدمت هذه الحملة نموذجا متميزا للعطاء والتلاحم المجتمعي من أجل الوطن والتصدي لتحدي فيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع".

وأعلنت البحرين مؤخرا عن حزمة دعم اقتصادية ومالية بلغت نحو 4.3 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار أميركي)، إذ تحمّلت الحكومة قيمة فاتورة الكهرباء والماء لمدة ثلاث شهور عن الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تحمل دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة ثلاث شهور بقيمة تصل إلى 570 مليون دولار.

كما قامت حكومة البحرين بتقديم العلاج والرعايةالصحية المجانية لكل مواطن ومقيم ضمن جهودها في مواجهة فيروس كورونا.

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