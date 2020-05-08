شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان: الالتزام بإجراءات الوقاية شرط لفتح المساجد لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الشرط الأساسى لفتح المساجد فى عموم لبنان هو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها مفتى الجمهورية اللبنانية للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة فى مسجد محمد الأمين بوسط العاصمة بيروت، للمرة الأولى منذ إغلاق المساجد فى عموم لبنان منذ شهر مارس الماضى خشية تفشى الوباء.

وقال المفتى دريان: "هناك التزام شديد اليوم بالإجراءات الصحية والوقائية، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فنحن مستمرون بفتح المساجد تدريجيا لأداء صلوات الجماعة".

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كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت قبل يومين السماح بفتح المساجد والكنائس بصورة جزئية فى عموم البلاد، بحيث تقتصر على أداء صلاة الجمعة وقداس الأحد فقط، وألا يتعدى الحضور نسبة 30% من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة والتقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بعدما تمكن لبنان من السيطرة على فيروس كورونا واحتواء انتشاره.

وأكدت دار الفتوى فى لبنان أنه سيُسمح بأداء صلاة الجمعة فقط فى هذه المرحلة، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح فى المنازل، وأن فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات سيكون بناء على المعطيات والمشاورات التى يتم التداول فيها بين مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع المسئولين والأطباء المتخصصين والخبراء فى شأن وباء كورونا.