شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الكويت، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة فى العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- فى بيان صحفى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه -استعداد الكويت للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، ويعكس الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة فى التعاون المشترك؛ لتعزيز وتطوير تلك العلاقات فى كافة المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعربت الخارجية الكويتية عن أملها، أن توفق الحكومة العراقية الجديدة لما يحقق للعراق أمنه واستقراره وتطلعات شعبه الشقيق.