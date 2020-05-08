شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و265 حالة شفاء و 9وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الإمارات 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع خطة وزارة الصحة بالإمارات ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,793 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة.

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وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء3,837 حالة.