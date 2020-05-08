شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توضح وضع الفئات التى فقدت وظائفها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، بالنسبة للتعامل مع الفئات التي فقدت وظائفها بسبب أزمة كورونا ولا ترغب في العودة لبلدانها، نحن في أزمة مازالت مستمرة، وهي أزمة لها تداعيات يرتبط علاجها باقتصادات الدول، والعمالة وفقدان الوظائف والأمن الغذائي.وفق البيان الإماراتية.

أضاف قرقاش: من هذا المنطلق تتعامل الإمارات بحكمة مع الأزمة، وهي مازالت مستمرة، وتأثر الناس بها لم يتوقف، فهناك من فقد وظيفته وهناك من سيفقد وظيفته، وهناك من يرغب في العودة لبلده، وهناك من لا تسمح أوضاع بلدانهم لهم بالعودة.

وأضاف: الإمارات اتخذت قراراً انعكس في تصريحات القيادة، بالتعامل الإنساني، ومع انفتاح الاقتصاد قريباً سيكون العلاج حكيماً بإعادة تأهيل من فقد وظيفته لوظائف أخرى، وترك المجال للمغادرة لمن يرغب في ذلك، ووزارة الموارد البشرية وضعت خيارات متعددة لعلاج الأزمة مرحلياً، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الأزمة.

وحول إسهامات الخارجية في التعامل مع الأزمة، رغم أن كثيرا من الدول الكبرى انكشفت عليها، ولم تستطع الحد من تأثيراتها، قال: لاحظت منذ دخولي للخارجية قبل سنوات اهتمام الشيخ عبدالله بن زايد بالطوارئ، وضرورة أن نكون مستعدين لأي طارئ، رغم عدم مرور هذه الأزمة على خواطرنا، ونحن الذين رأينا أزمات وكوارث في مختلف دول العالم.

Advertisements

وتابع، قمنا منذ بداية الأزمة بتصنيع أدوات الفحص في الدولة، وهو ما تجلى في عدد الفحوصات في الإمارات والذي تجاوز 3.3 ملايين فحص، كما أننا نصنع الأجهزة الوقائية الطبية من كمامات وغيرها.

وعن وضع العالم بعد كورونا، قال الوقت مبكر للحكم على تحول النظام الدولي، لكن لا شك في أن تداعيات كورونا ستؤثر في النظام الدولي، وهناك تخوف من مواجهة أمريكية صينية، ومعظم الدول ستخرج من الأزمة منهكة وستتوجه في الغالب إلى الإصلاحات في داخلها.

وأضاف، لن تنتهي هذه الأزمة قبل إنتاج لقاح، فلا يتصور أحد أن الأزمة انتهت، لكن تبقى الثقة في حكومة الإمارات وحكمتها وإنسانيتها، وكلنا مسؤولون عن بعضنا، وعلى كل منا الحرص على الأبناء والآباء والفئات المعرضة أكثر من غيرها لهذا المرض.