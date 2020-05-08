إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة شاطئ غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

أصيب صياد فلسطيني، الجمعة، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، أثناء عمله في عرض البحر قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة.

وذكرت صفحة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة على "فيسبوك"، التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكومي)، أن "الصياد ماجد فضل بكر (60 عاما) أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه".

وأشارت أن الحادث وقع بعد أن فتحت زوارق البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها تجاه قوارب صيد فلسطينية قبالة شاطئ منطقة "السودانية"، شمالي القطاع.

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ولم تصدر وزارة الصحة بغزة توضيحا حول حالة الصياد؛ كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم.

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

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