الأمن التونسي: اعتقال إرهابي "خطير" ينتمي لـ"داعش"

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن التونسية، الجمعة، ما وصفته بـ"عنصر إرهابي خطير" قالت إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش".

جاء ذلك في تدوينة نشرها الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، عبر "فيسبوك".

وقال الجبابلي إن "إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة التضامن (بالعاصمة تونس) تمكنت من الإطاحة بعنصر داعشي خطير".

وأضاف أن "العنصر الإرهابي تلقى تكوينا أمنيا مضادا في علوم الاستخبارات وجمع المعلومات، والتجنيد والتحري والمراقبة، إضافة إلى طرق التعامل مع المتفجرات خلال الصنع والنقل و التركيز".

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وأشار الجبابلي إلى أن "النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي) أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على أنظارها".

وتمكنت وزارة الداخلية التونسية مؤخرا من اعتقال عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لـ"عمليات نوعية" تستهدف مؤسسات حيوية ومقرات أمنية، وفق بيانات سابقة للسلطات.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، فجر انتحاريان نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين إضافة إلى امرأة.

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.