لبنان.. استئناف الدراسة في 28 مايو

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، الجمعة، استئناف العام الدراسي اعتبارا من 28 مايو/ آيار الجاري، بعد توقفه منذ نحو شهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال المجذوب، في مؤتمر صحفي بمقر وزارته بالعاصمة بيروت، إن "العام الدراسي سيستكمل اعتبارا من 28 مايو وحتى نهاية يوليو/تموز المقبل، بعد توقفه بسبب أزمة كورونا، منذ 15 مارس/ آذار الماضي".

وأضاف أن "العودة إلى الدراسة ستواكبها إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

وأشار أن العطلة الصيفية ستكون لمدة شهرين على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح المجذوب، أنه سيتم استكمال التعليم للصف الأول الابتدائي وحتى التاسع الأساسي عن بعد دون الحاجة لحضور الطلاب إلى المدارس.

وذكر أن بقية المراحل التعليمية ستستكمل العام الدراسي بدوام جزئي بعد تخفيف المناهج الدراسية المطلوبة وفقا لما يحدده مدير كل مدرسة.

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وأشار الوزير اللبناني أنه يمكن للجامعات والمعاهد الفنية وصفوف الشهادات ومنها المتوسطة، التدريس 6 أيام في الأسبوع.

كما لفت إلى إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (شهادة الصف التاسع) مع منح الطلبة إفادة مصدقة بتجاوز المرحلة.

وفيما يتعلق بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قال الوزير المجذوب "سيتم عقدها في 15 أغسطس/آب المقبل، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة".

والأربعاء، أعلنت الداخلية اللبنانية تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية المطبقة في دور العبادة لمواجهة تفشي كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس، على أن لا يتعدى عدد المصلين نسبة 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا حتى صباح الجمعة 784 حالة واستقر عدد المتوفين على 25 فيما شفي 220 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.