الشرطة الإسرائيلية تزعم إحراق فلسطينيين "مدرعة" بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أفادت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، باحتراق مركبة مدرعة تابعة لها "بعد استهدافها من فلسطينيين بزجاجات حارقة"، شرقي مدينة القدس، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "فلسطينيين ألقوا عدة زجاجات حارقة على مركبة مدرعة للشرطة خلال نشاط لأفراد حرس الحدود على طول الجدار قرب بلدة أبو ديس، شرق القدس".

وذكرت أنه نتيجة لذلك احترقت المركبة بالكامل.

وأشارت أن عناصر شرطة حرس الحدود أخرجوا المعدات العسكرية من المدرعة قبل أن تأتي عليها النيران.

Advertisements

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت إسرائيل أقامت جدارا إسمنتيا في العام 2002، يفصل بلدة أبو ديس عن مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وينفذ عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية دوريات على طول الجدار بشكل يومي، وكثيرا ما يتم رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.