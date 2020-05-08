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احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)

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دبي - بواسطة محمد فارس © RT

أفاد مراسلنا في لبنان، بانطلاق تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية، رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة احترازيا من تفشي . © RT

وقد نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس (شمال لبنان) وبلدة المرج البقاعية (وسط) وصيدا (جنوب لبنان)، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الماضي. © RT

كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة.

© RT

وتجددت التظاهرات في لبنان التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.

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وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الفائت على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي.

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مقدم من البوابة

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المصدر: RTاحتجاجات عند مدخل البرلمان اللبناني في وسط بيروتاحتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو) © RT احتجاجات عند مدخل البرلمان اللبناني في وسط بيروتاحتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت (فيديو)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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