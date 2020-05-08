مصر.. تطورات في أزمة الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"

تستعد محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، للنظر في أمر تجديد حبس الفتاة الشهيرة حنين حسام في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
وتواجه الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تهما تتعلق بتدشينها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل الجريمة.
وكذلك ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال.
واستجوبت النيابة العامة المصرية المتهمة حنين حسام، التي أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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