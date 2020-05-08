الجيش الليبي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تركيا والميليشيات الإرهابية

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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي انطلاق عملية عسكرية باسم «طيور أبابيل».

وبحسب عمليات الإعلام الحربي، «تهدف العملية لتحرير آخر ما تبقى من الوطن من العدوان التركي والميليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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في غضون ذلك، أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية بوقوع قصف مدفعي متبادل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في منطقة صلاح الدين ومنطقة الزياينة بمحور القره بوللي جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الأربعاء أن طرابلس «سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا»، ووعد الليبيين بـ «مفاجآت سارة».

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وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي: «الثلاثاء كان يوما عسكريا تكتيكيا بامتياز للقوات المسلحة، ومدمرا مزلزلا على رؤوس الخوارج التكفيريين وعلى رأسهم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان»، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

وقال: «القوات المسلحة خاضت معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع، قتلت خلالها عشرات التكفيريين من أتباع إردوغان».

وتابع المسماري، بحسب مداد نيوز: «نجحت قوات الجيش في استدراج العدو إلى منطقة القتل قرب قاعدة الوطية، التي بدأ الهجوم الإعلامي عليها منذ نحو شهرين، حيث قتل وأسر العشرات من (قوات حكومة) الوفاق»، مضيفا أن «هناك تقارير تتحدث عن مئات القتلى في صفوف قوات الوفاق».

وأردف قائلا: «ما قمنا به اليوم هو أخبار سارة لإردوغان ومن والاه، وعليهم انتظار المزيد، ونعدكم بمفاجآت تفشل مشروع تقسيم ليبيا».واستطرد: «طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا بفضل أبنائها الوطنيين، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة».