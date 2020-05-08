(رويترز) - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفا يوم الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.
وأعلن المسؤولون يوم الجمعة تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.
وأعلن رئيس الوزراء عمران خان خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، بدءا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات فيروس كورونا في باكستان تتجاوز 25 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.