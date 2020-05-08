شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الخارجية الكويتية تبحث ترتيبات إجلاء مواطنيها العالقين بالممكلة براً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى وزارة الخارجية الكويتية مباحثات مع حكومة المملكة العربية السعودية بشأن ترتيب عملية الإجلاء البري لمواطنيها بالمملكة، ‫وقالت مصادر مطلعة إن الخارجية تولي اهتماماً بالغاً بإجلاء الكويتيين من السعودية، وذلك بالتنسيق مع السلطات في المملكة، بما لا يتعارض مع أنظمتهم والإجراءات المعمول بها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.‬وفق ما أوردت صحيفة"القبس"الكويتية".

‫وأوضحت مصادر وفق الصحيفة نفسها، أن الخارجية على تواصل مستمر مع السفارة في المملكة ومع المواطنين لضمان إجلاء مريح في أقرب فرصة.‬ ‫

وعن تأجيل عودة المواطنين أكدت، أن وزارة الخارجية طلبت تأجيل عودة المواطنين من السعودية براً التي كانت مقررة الأحد المقبل وفق ما نشرت «القبس» في عددها الأربعاء الماضي 5 مايو الجاري.‬ ‫

وبررت عملية التأجيل بحدوث عدة تطورات، من أهمها بدء تسجيل عدد من المواطنين لم يسجلوا في منصة «معاكم» إضافةً إلى ضرورة الانتهاء من آلية حصر أعداد المواطنين لوجودهم في مناطق متفرقة بالمملكة.‬

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‫وأشارت المصادر، إلى وجود فئات تفهمت الداخلية أوضاعها وستسمح لهم بالعودة منها السعودي من أم كويتية وزوجة كويتية، والموظفون في الجهات الحكومية خاصة العسكريون والممرضون.‬ ‫وبينت المصادر، أن عدد الذين سيتم اجلاؤهم براً تخطى 5 آلاف وسيتم حصرهم في غضون أسبوع.‬ ‫

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، قد أعلن في تصريح متلفز، أنه جار وضع الآلية لعودة المواطنين، مؤكداً أن الموعد ستحدده وزارة الخارجية، وأشار إلى أن وزارة الصحة معنية بوضع الخطوات اللوجيستية والفحوصات الطبية اللازمة والعمل على استقبالهم بالطريقة المناسبة.‬

‫وكشف أن نفس الآلية والخطط التي اتخذت لاستقبال العائدين جوا عبر المطار ستتم مع العائدين برا عبر المنافذ مع الأخذ في الاعتبار أن اللوجستيك في البر يختلف عن غيره.