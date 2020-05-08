شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيرية تجبر طائرة على العودة إلى مطار دبى بعد وقت قصير من الإقلاع..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت حالة ولادة لسيدة نيجيرية على متن إحدى الطائرات التابعة لـ "طيران الإمارات" فى إعادة إحدى رحلاتها التى تحمل رقم "إي كيه 783"، المتجهة إلى ولاية لاجوس في نيجيريا، إلى مطار دبى الدولى بعد وقت قصير من الإقلاع، الأربعاء الماضي، وفق البيان.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه نتيجة لذلك تم تغيير الطائرة واتجهت الرحلة إلى لاجوس بتأخير نحو 4 ساعات، وأضاف: "سلامة ركابنا وطاقمنا تعتبر الأهمية القصوى بالنسبة لطيران الإمارات".

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينج ‬777 ـ ‬300 إي آر"، مخصصة لنقل المسافرين النيجيريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، قد غادرت حوالي الساعة 10.55 صباح الأربعاء واضطرت للعودة بعد 33 دقيقة فقط من إقلاعها إلى مطار دبي الدولي بعد أن دخلت المرأة المخاض.

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وأنجبت السيدة النيجيرية ولداً، ويجري الاعتناء بهما الآن في مستشفى دبي، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية نيجيرية، وفي وقت لاحق وصل ركاب الطائرة التي كانت تحمل 256 نيجيريا من دبي إلى مطار مورتالا محمد الدولي في لاجوس.

وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما: "أحد الركاب، سيدة أنجبت طفلا على متن الطائرة، وجاءها المخاض على متن الطائرة، لذا.. كان على الطائرة العودة".

وأضاف الوزير النيجيري، بحسب صحيفة "نيجيريا تريبيون": "يسعدني أن أقول إن الأم والطفل بأحسن حال.. إنهما في المستشفى الآن".

وستتمكن الأم من العودة لاحقا إلى نيجيريا بعد حصولها على شهادة ميلاد ووثائق سفر أخرى ضرورية لطفلها.