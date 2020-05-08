سلطان يكلف صلاح المهيري بإدارة هيئة تنفيذ المبادرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2020، بشأن التكليف بمهام إدارة هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة«مبادرة».

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ويقضي المرسوم بتكليف المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، إدارة هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة»، إلى جانب مهامه الأخرى.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، وثمّن المستشار المهندس صلاح بن بطي، تكليف صاحب السمو حاكم الشارقة له بإدارة الهيئة التي تعد أحدث الهيئات المستحدثة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى ضمان حسن تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية المتعلقة بالبُنى التحتية، كذلك تهيئة البنية الأساسية لإقامة المشروعات التنموية الحكومية في الإمارة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، لتحسين البُنى التحية وتطوير المرافق العامة، والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

وأكد أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في مجال المبادرات وتطوير البنى التحتية، للارتقاء بمدن ومناطق الإمارة، استمراراً للنهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها الإمارة.