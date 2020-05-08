دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة دون أعراض

شنغهاي (رويترز) - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو أيار، انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض في السابع من مايو أيار، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)