صحيفة دنماركية: تركيا قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة

كوبنهاغن/ الخليج 365

صحيفة "إنفورميشن" الدانماركية:

- تركيا استخدمت الطائرات المسيرة بفعالية كبيرة في مواجهة الإرهاب وعلى رأسها منظمة بي كا كا، فضلا عن عملياتها في سوريا، وليبيا

- تركيا صدّرت طائراتها المسيرة إلى كل من قطر، وتونس، وأوكرانيا

قالت صحيفة "إنفورميشن" الدنماركية، إن تركيا باتت قوة عظمى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة عن بعد.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول الطائرات التركية المسيرة الاستطلاعية منها والمسلحة، أوضحت فيه أن تركيا اتفقت مع إسرائيل عام 2006 لشراء طائرات استطلاعية منها، واستلمتها بعد 5 أعوام من الاتفاق.

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وأضافت أن تركيا اتجهت لتطوير برنامج الطائرات المسيرة المحلية، إثر مواجهتها لمشاكل في الطائرات المستوردة من إسرائيل.

ولفتت أن تركيا تواصل برنامجها المحلي للطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة، بقيادة المهندس سلجوق بيرقدار، مشيرة إلى أنه أكسب البرنامج وتيرة متسارعة عقب تلقيه طلبا من الجيش التركي لتزويده بطائرات مسيرة، عام 2014.

وأشارت إلى أن تركيا استخدمت الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة بفعالية كبيرة في مواجهة الإرهاب، وعلى رأسها منظمة بي كا كا، فضلا عن عملياتها في سوريا، وليبيا، ما جعلها ترتقي للمرتبة الثالثة عالميا، في استخدام هذا النوع من الطائرات.

وأوضحت أن تركيا صدّرت طائراتها المسيرة إلى كل من قطر، وتونس، وأوكرانيا.

وأكدت على أن استخدام تركيا لطائراتها المسيرة المحلية، غير من مجرى الحروب في سوريا، وليبيا، وخاصة في مدينة إدلب السورية، حيث كبّدت قوات نظام بشار الأسد وحلفائه خسائرا فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.