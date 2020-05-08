"الجهاد" تدعو لترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة "صفقة القرن"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، إلى ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة "صفقة القرن" المزعومة، في ظل سعي إسرائيل إلى تطبيق بنودها.

جاء ذلك في تدوينة لعضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، نشرها في صفحته على فيسبوك.

وقال الحساينة إن "الخطر الحقيقي الذي سيأتي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية قادم لا محالة، لذلك نحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة، لنكون قادرين على النضال لأجل تحصيل حقوقنا".

وأضاف أن إسرائيل ومعها الأنظمة العربية وبغطاء من الإدارة الأمريكية "تعمل على مواصلة التحضير لتطبيق بنود ما يسمى بصفقة القرن".

وأردف أن ذلك "يتم في ظل انشغال العالم والإقليم والشعب الفلسطيني، بإجراءات مكافحة فيروس كورونا".

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وشدد الحساينة على أن "معركتنا مع هذا العدو (إسرائيل) المتسلح بكل أدوات القتل والغدر والخداع طويلة تتطلب منا تعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على هويتنا وثوابتنا ومقدساتنا، لأن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة والوحدة".

ورأى أن ما وصفها "بالقوى الممسكة بزمام القرار والسلطة ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وستتعرض للابتزاز الإسرائيلي والدولي والإقليمي ما لم تتحصن بالقرار الشعبي".

وشدد على أنه "لا مستقبل لأي عمل شعبي ونضالي فلسطيني من دون قطاع غزة، وذلك لما تمثله من ثقل ووزن نضالي ووطني".

كما دعا الحساينة السلطة (الفلسطينية) في رام الله بالضفة الغربية، إلى "رفع الإجراءات العقابية التي تتخذها بحق قطاع غزة".

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تعمل لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم الإسرائيلي بالضفة، توطئة للاعتراف الأمريكي بهذا الضم، حيث يقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل ستضم 30-40% من مساحة الضفة (بما في ذلك القدس الشرقية)، بموجب صفقة القرن المزعومة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.