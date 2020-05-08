تركيا ترسل مساعدات طبية إلى تونس

أنقرة/الخليج 365

أرسلت تركيا شحنة مساعدات طبية إلى تونس، لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، إنه جرى تجهيز شحنة المساعدات من قبل الوزارة، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتم إرسالها إلى تونس.

وفي الآونة الأخيرة، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى نحو 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.





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