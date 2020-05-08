تونس..إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365



سجّلت تونس ، الخميس ، حالة وفاة، وإصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 44 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى ألف و26 حالة.

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وأضافت الصحة التونسية أن عدد حالات الشفاء قد ارتفع إلى 600 حالة.

ودعت الوزارة "كل الوافدين والأشخاص المصابين والمخالطين لهم بضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بالأماكن التي خصصتها الوزارة للغرض".

وحتى فجر الجمعة، بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و916 ألفًا و210 أشخاص، توفي منهم 270 ألفا، و707 وتعافى أكثر من مليون و341 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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