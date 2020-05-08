شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وغائم بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت هيئة الأرصاد السعودية سحب رعدية ممطرة مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة، فيما توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة غرباً، وتشهد البحرين أيضا طقس غائم جزئيا

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية .

الإمارات

Advertisements

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة السرعة، إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح تكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً و يمون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 و المد الثاني عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 25:19 و الجزر الثاني عند الساعة 28:08..و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 47:10 و المد الثاني عند الساعة 04:22 والجزر الاول عند الساعة 29:16 و الجزر الثاني عند الساعة 42:04.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين أن الطقس المتوقع اليوم حسن مع كميات متفاورتة من السحب رتصاعد الرتربة في بعض المناطق خلال النهار، مشيرا إلى أن الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيان ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 34 م درجة الحرارة الصغرى 23 م الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 20%