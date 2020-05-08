دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 1219066 إصابة بفيروس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 1219066 إصابة بفيروس كورونا و73297 وفاة

(رويترز) - ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1219066 حالة، بزيادة 25253 عن الإحصاء السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 2495 إلى 73297.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السادس من مايو أيار، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)