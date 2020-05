دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت

الى جانب كاميرا VENICE CineAlta 6K وهي الكاميرا الرائدة في مجال التصوير السينمائي وصناعة الافلام من شركة سوني، ستحصل كاميرا Sony FX9 أيضًا على بعض التحسينات المهمة من خلال تحديث برمجي سيتم اطلاقه قريباً ي وقت لاحق من هذا العام. © القيادي كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت

سيتيح برنامج Firmware 2.0 لكاميرا Sony FX9 تسجيل فيديو RAW

بعمق الوان 16 بت خارجياً عن طريق جهاز تسجيل بالإضافة الى فيديو 4K DCI

بكامل المستشعر داخلياً، واخيراً فيديو Full HD بسرعة 180 إطار في الثانية.

سيدعم تحديث Firmware 2.0 كاميرا Sony FX9 أيضًا بوضعيات تصوير

فل فريم و Super 35 4K DCI بسرعة 24p و 25p و 30p، بالإضافة إلى ذلك

سيضيف التحديث تسجيل 4K DCI كامل الإطار وتسجيل 4K UHD عند 50p

و 60p مع حساسية حتى 102،400 ISO والتحكم في التركيز عبر الشاشة

التي تعمل باللمس ودعم LUTs ثلاثية الأبعاد ودعم 6G-SDI والمزيد… اقرأ ايضاً | سوني FX9 كاميرا سينمائية فل فريم بوضوح 6K وسرعة 180 اطار

الجدير بالذكر أن مستخدمي Sony FX9 سيحتاجون إلى وحدة XDCA-FX9

لإخراج RAW 16 بت ثم استخدام Atomos Shogun 7 لتسجيل الإشارة.

بهذه الطريقة، سيتم تحويل الاشارة إلى 12 بت RAW بحيث يمكن تسجيلها

كـ ProRes RAW، المثير للاهتمام ان Atomos Shogun 7

هو المسجل الوحيد الذي سيدعم تنسيق FX9 RAW في الوقت الحالي. * الميزات القادمة في تحديث كاميرا Sony FX9

– إخراج RAW 16 بت

– استخدام كامل المستشعر لتصوير 4K DCI / UHD 60p / 50p

– وضعية تصوير Super 35 4K DCI

– فيديو سلوموشن بسرعة 180 إطار في الثانية

– حساسية ISO تصل إلى 102،400

– التحكم في التركيز عبر الشاشة التي تعمل باللمس

– نظام التعرف على الوجه / العين في AF

– التركيز على الوجه / العين عبر AF

– زر قابل للتخصيص لسرعة انتقال التركيز

– دعم 3D Luts و 6G-SDI

– دعم الصوت اللاسلكي DWX عبر XDCA-FX9

سيتوفر تحديث البرنامج التشغيلي للكاميرا في شهر أكتوبر هذا العام،

ما رأيك بهذا التحديث لكاميرا سوني PXW-FX9؟ شاركنا برأيك

في خانة التعليقات اسفل المقال، ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل

لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

