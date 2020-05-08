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الى جانب كاميرا VENICE CineAlta 6K وهي الكاميرا الرائدة في مجال التصوير السينمائي وصناعة الافلام من شركة سوني، ستحصل كاميرا Sony FX9 أيضًا على بعض التحسينات المهمة من خلال تحديث برمجي سيتم اطلاقه قريباً ي وقت لاحق من هذا العام. © القيادي كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت
© alqiyady كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت
سيتيح برنامج Firmware 2.0 لكاميرا Sony FX9 تسجيل فيديو RAW
بعمق الوان 16 بت خارجياً عن طريق جهاز تسجيل بالإضافة الى فيديو 4K DCI
بكامل المستشعر داخلياً، واخيراً فيديو Full HD بسرعة 180 إطار في الثانية.
© alqiyady كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت
سيدعم تحديث Firmware 2.0 كاميرا Sony FX9 أيضًا بوضعيات تصوير
فل فريم و Super 35 4K DCI بسرعة 24p و 25p و 30p، بالإضافة إلى ذلك
سيضيف التحديث تسجيل 4K DCI كامل الإطار وتسجيل 4K UHD عند 50p
و 60p مع حساسية حتى 102،400 ISO والتحكم في التركيز عبر الشاشة
التي تعمل باللمس ودعم LUTs ثلاثية الأبعاد ودعم 6G-SDI والمزيد… اقرأ ايضاً | سوني FX9 كاميرا سينمائية فل فريم بوضوح 6K وسرعة 180 اطار
الجدير بالذكر أن مستخدمي Sony FX9 سيحتاجون إلى وحدة XDCA-FX9
لإخراج RAW 16 بت ثم استخدام Atomos Shogun 7 لتسجيل الإشارة.
© alqiyady كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت
بهذه الطريقة، سيتم تحويل الاشارة إلى 12 بت RAW بحيث يمكن تسجيلها
كـ ProRes RAW، المثير للاهتمام ان Atomos Shogun 7
هو المسجل الوحيد الذي سيدعم تنسيق FX9 RAW في الوقت الحالي. * الميزات القادمة في تحديث كاميرا Sony FX9
– إخراج RAW 16 بت
– استخدام كامل المستشعر لتصوير 4K DCI / UHD 60p / 50p
– وضعية تصوير Super 35 4K DCI
– فيديو سلوموشن بسرعة 180 إطار في الثانية
– حساسية ISO تصل إلى 102،400
– التحكم في التركيز عبر الشاشة التي تعمل باللمس
– نظام التعرف على الوجه / العين في AF
– التركيز على الوجه / العين عبر AF
– زر قابل للتخصيص لسرعة انتقال التركيز
– دعم 3D Luts و 6G-SDI
– دعم الصوت اللاسلكي DWX عبر XDCA-FX9
© alqiyady كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت
سيتوفر تحديث البرنامج التشغيلي للكاميرا في شهر أكتوبر هذا العام،
ما رأيك بهذا التحديث لكاميرا سوني PXW-FX9؟ شاركنا برأيك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.