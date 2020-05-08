شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: 2676 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، وفق وكالة أنباء " سبوتنيك "، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بارتكاب 104 انتهاكاً لوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، خلال 24 ساعة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف، إن "اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2676". وأضاف : "الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية". Advertisements وتابع: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات". وأكد "استمراره بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن". وكان التحالف العربى أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".

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