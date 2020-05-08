مسؤول قطري: دخلنا مرحلة الذروة لفيروس كورونا

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

قال مسؤول قطري، الخميس، إن مرحلة الذروة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)في قطر بدأت مع بداية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تشهد أعداد الاصابات تذبذبا خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة القطرية عبد اللطيف الخال حول آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف أنه "ستسقر الاصابات بحيث يتم تسجيل نفس عدد الحالات يوميا قبل أن يبدأ المرض في الانحسار التدريجي"، مشيرا إلى أن عمر ظهور الفيروس في دولة قطر 59 يوما.

وبين الخال أن "معدل أعمار المصابين يتراوح بين 26 و43 عاما وهو الفئة العمرية الغالبة على المجتمع القطري."

كما أكد أن "إصابات كبار السن محدودة للغاية (فوق سن الستين) وهو أمر مطمئن لأنهم الأكثر عرضة لتعقيدات الإصابة، والمضاعفات لديهم تكون أشد، كما أن إصابات الأطفال خفيفة وأغلبها بدون أعراض."

Advertisements

وبيّن أن "عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة يمثلون 1 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس نصفهم يحتاج لأجهزة تنفس صناعي."



ولفت إلى أن "عدد المرضى الذين دخلوا العناية المركزة منذ بدء انتشار الفيروس بلغ 328 حالة خرج منهم 208 حالات وتوفي منهم 12 حالة ولا يزال 109 حالات يتلقون العلاج حاليا.

وشدد على أن "حالات الشفاء تشهد ارتفاعا ملحوظا وآخذة في التزايد وهذا مؤشر جيد جدا."



وحتى مساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 18 ألفا و890 إصابة بفيروس كورونا، بينها 12 وفاة، وألفان و286 حالة تعاف.وإجمالًا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 3 ملايين و900 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات حاجز الـ270 ألف شخص.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.