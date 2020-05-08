لجنة إزالة التمكين بالسودان تسترد أراضي وعقارات من أسرة البشير‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلن السودان، الخميس، استراد ومصادرة عقارات ومباني من أسرة الرئيس المخلوع، عمر البشير(1989-2019)، وعدد من وزارئه، وإنهاء تعاقدات عدد من الشركات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" الحكومية السودانية، بالعاصمة الخرطوم.

وشدد رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة، ياسر عبد الرحمن العطا، أن عمل لجنة ازالة التمكين يهدف لفتح آفاق الاستثمار الشريف بالبلاد وخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين للمحافظة على مصالح البلاد".

وأضاف "هذا إلى جانب عدم إلحاق الضرر بقطاع الاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي"

من جانبه أكد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان أن الشركاء الثلاثة في الحكومة الانتقالية "مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير" يدعمون لجنة إزالة التفكيك واستراد الاموال المنهوبة.

ودعا الفكي المسؤولين بالحكومة الانتقالية لإعلان "بيانات إبراء الذمة" لمملتكاتهم قبل استلام المنصب، جرء أن المسوؤلين في العهد البائد استخدموا السلطة سرقة ونهب أموال الشعب.

من جانبه قال عضو اللجنة، صلاح مناع، "قررنا إنهاء تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة (للفندق الكبير) بالخرطوم؛ ليؤول لحكومة السودان".

وتابع "وقررت حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي "شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشيد، شركة هندسة المطارات الإستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار"

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كما أنهت اللجنة العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها أفراد نافذين في السلطة) والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالة الدرجة الأولى

بدوره أعلن طه عثمان، أن اللجنة قررت استرداد أراضي وعقارات من أخوة الرئيس السابق عمر البشير، و20 قطعة أرض وعقارت من صهره نور الدائم إبراهيم محمد .

من جانبه أكد وجدي صالح عضو اللجنة، أن الأموال المستردة من أفراد أٍسرة البشير ستؤؤل إلى وزارة المالية.



كما أوضح أن اللجنة قررت الغاء تسجيل منظمة "ميمان الخيرية" (طوعية) والحجز على اموال وأصول المنظمة من عقارات ودور.



وأضاف صالح "قررت اللجنة استرداد قطعتي أراض من شركة لاري كوم (مملوكة لرجل الاعمال عبد الباسط حمزة)".

كما قررت الغاء تخصيص أراضي لمستشفى لإبنة مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم في عهد البشير.



وقررت كذلك مصادرة (9) قطع أراضي من عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق في عهد البشير.



وفي 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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