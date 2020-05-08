مقتل جندي وإصابة آخر بتفجير استهدف حاجز تفتيش جنوبي اليمن

اليمن/مبارك محمد/الخليج 365
قتل جندي وأصيب أخر في تفجير استهدف نقطة أمنية لقوات يمنية مدعومة من الإمارات، بمحافظة أبين جنوبي البلاد.
وقال مصدر محلي، لمراسل الخليج 365، إن عبوة ناسفة مزرعة بسيارة، انفجرت في نقطة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة دثينة في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين.
وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي وإصابة أخر.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن العملية.
وتتقاسم القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي السيطرة على محافظة أبين منذ أحداث أغسطس / آب الماضي.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة "أنصار الله"(الحوثي)، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وإثر ذلك رعت السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمني عن شماله، وحددت شهرين مهلة للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
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